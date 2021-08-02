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Происшествия2 августа 2021 10:41

Ставропольцу грозит срок за попытку кражи детали комбайна

Дело передали в суд
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Полиция закончила расследование по делу о покушении на кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

38-летний мужчина, работая на сельхозпредприятии, решил украсть редуктор жатки, стоимость которого - 70 тысяч рублей. Он открутил от комбайна деталь, спрятал его в рюкзаке и хотел было его вынести. Но пропажу заметило начальство и вызвало полицию. Мужчину задержали, теперь его обвиняют в покушении на кражу. Отмечается, что он был ранее судим.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.