Виновница смертельного ДТП на улице Доваторцев арестована в Ставрополе

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения для горожанки, которая виновна в смертельном ДТП на улице Доваторцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Авария случилась 30 июля. Водитель допустила столкновения с четырьмя машинами и скутером, а также с пешеходом. Последний скончался на месте. Скутерист попал в больницу, по информации из соцсетей, он потерял ногу. По официальной оценке, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Правоохранительные органы возбудили по факту уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшие смерть человека". Виновницу ДТП задержали.

- Суд согласился с мнением прокурора. Постановлением Промышленного районного суда Ставрополя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле надзорного ведомства, - сказано в сообщении прокуратуры.