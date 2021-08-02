Учебные заведения Ставрополья проверят на безопасность перед 1 сентября

В Ставропольском крае перед началом учебного года проинспектируют детские сады, школы, колледжи, техникумы, вузы и организации допообразования. В проверках будут участвовать Минобразования Ставрополья и местные администрации.

Особое внимание уделят противопожарной и антитеррористической безопасности. Так, комиссия проверит работу системы видеонаблюдения, охраны, а также надежность пожарной сигнализации и наличие информационных стендов.

- Вопрос подготовки образовательных организаций края к началу нового учебного года находится на контроле министерства. В первую очередь уделяется внимание обеспечению безопасности детей, - уточнил замминистра образования Ставропольского края Денис Жирнов.