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Общество2 августа 2021 12:34

Учебные заведения Ставрополья проверят на безопасность перед 1 сентября

Работа на контроле у Минобразования края
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае перед началом учебного года проинспектируют детские сады, школы, колледжи, техникумы, вузы и организации допообразования. В проверках будут участвовать Минобразования Ставрополья и местные администрации.

Особое внимание уделят противопожарной и антитеррористической безопасности. Так, комиссия проверит работу системы видеонаблюдения, охраны, а также надежность пожарной сигнализации и наличие информационных стендов.

- Вопрос подготовки образовательных организаций края к началу нового учебного года находится на контроле министерства. В первую очередь уделяется внимание обеспечению безопасности детей, - уточнил замминистра образования Ставропольского края Денис Жирнов.