В Ставропольском крае в ДТП пострадали два человека

В Шпаковском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Отечественная легковушка ехала в Пелагиаду. Водитель не справился с управлением и наехал на тросовый барьер. Машину выкинуло на обочину, где она и опрокинулась. Пострадали два человека, которые были в автомобиле. Это 19-летний водитель и 15-летний пассажир, оба они - жители Ставрополя.

- В момент ДТП водитель был трезв. По факту произошедшего назначена проверка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.