Лишенный прав мотоциклист попал под ГАЗель в Ставрополе

В Ставрополе мотоциклист стал виновником ДТП: он не выдержал безопасную дистанцию и попал под грузовую ГАЗель. Погибших нет, но водитель мотоцикла сильно пострадал. Он получил множественные переломы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мотоциклисту 32 года, на момент аварии у него уже не было прав - их забрали за езду в пьяном виде. Но это не остановило мужчину. У него взяли пробу для экспертизы, чтобы понять, был ли он пьян.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о страшном ДТП в Ставрополе, которое случилось на днях. Женщина спровоцировала аварию с четырьмя машинами, скутеристом и пешеходом. Последний погиб, а женщину задержала полиция.