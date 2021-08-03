В Ставропольском крае ограничили работу фудкортов

На Ставрополье ограничили работу фудкортов в торговых центрах. Теперь эти заведения смогут продавать еду только на вынос или с доставкой. Соответствующее постановление 2 августа 2021 года подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Согласно документу, подобные меры распространяются на заведения в ТЦ, которые не имеют индивидуального помещения для рассадки посетителей.

Тем временем, в кафе, кинотеатрах и ресторанах Ставрополья также действует система входов по QR-коду. Чтобы получить пропуск, достаточно отсканировать код на входе в заведение. Так успешно уже не первый месяц работают общепиты города и края.

К 3 августа число зараженных ковидом в регионе достигло 65547. За сутки заразились еще 318 человек. Скончались 9 пациентов, у которых болезнь проходила в тяжелой форме.