На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 9 человек

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 9 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших в крае достигло 1907. За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 318 человек. Еще 161 – смогли победить болезнь. Число зараженных в регионе достигло 65547.

Напомним, что на Ставрополье ограничили работу фудкортов. Теперь заведения в торговых центрах смогут продавать еду только на вынос или с доставкой. Соответствующее постановление 2 августа подписал губернатор Ставрополья.