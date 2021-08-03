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Происшествия3 августа 2021 9:54

В Ставрополе мужчины ответят за серию краж с городского кладбища

Сумма причиненного ущерба превысила 840 тысяч рублей
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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фото: пресс-служба краевого управления МВД России

фото: пресс-служба краевого управления МВД России

В Ставрополе двое мужчин решили незаконно подзаработать, занимаясь благоустройством погоста.

В течение месяца подельники демонтировали с мест захоронений массивные чугунные ограды, которые потом вывозили на арендованных автомобилях в пункт приема металла соседнего села.

По заявлениям родственников усопших следователи возбудили 9 уголовных дел по статье: «Кража», которые соединены в одно производство.

Общая масса похищенных металлических изделий составила около трех тонн, а сумма причиненного ущерба превысила 840 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.