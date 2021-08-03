Минздрав Ставрополья подтвердил сообщение о перебоях с кислородом в городской больнице №2

Больнице пришлось перейти на аварийный режим работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе из-за поломки кислородной станции в городской больнице №2 пациенты оставались без кислорода до 10 минут. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Так, 1 августа 2021 года, в городской больнице №2 Ставрополя произошла поломка кислородной станции. Пациентов медучреждения пришлось временно подключить к кислородной рампе - это оборудование из нескольких баллонов с кислородом, которые могут быть одновременно подключены к кислородной системе больницы.

- Такая ситуация неоднократно отрабатывалась нами во время обучающих мероприятий и подготовки к развертыванию ковидного госпиталя на базе нашей больницы. Поэтому процесс переключения системы на аварийный режим работы прошел быстро, - прокомментировала главврач больницы Марина Костровская.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 9 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1907.