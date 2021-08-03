Михаил Миненков поздравил «Невинномысский Азот» с днем рождения

Бытовой корпус и градирня аммиачного производства 1961 год

2 августа «Невинномысский Азот» отметил свое 59-летие – об этом и об истории крупнейшего химического предприятия Юга России в своем микроблоге в инстаграм рассказал глава города химиков, Герой России Михаил Миненков. Днем рождения завода считается дата получения первого аммиака – а случилось это в ночь с 1 на 2 августа 1962 года и уже на следующий день запустили производства аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры.

Строительство производственного комплекса было предопределено еще в 1946 году, когда на Ставрополье были обнаружены газовые месторождения. И 7 мая 1952 года Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли постановление о возведении в районе Невинномысска завода по производству азотных удобрений. Кроме того, разветвленная система коммуникаций, близость к портам Черного моря, богатые водные ресурсы, сравнительно мягкая зима и сельскохозяйственный профиль экономики региона тоже повлияли на место размещения завода.

В марте 1960 года ЦК ВЛКСМ строительство первенца большой химии на Северном Кавказе было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, тогда и начал формироваться первый коллектив химиков – в Невинномысск приехали выпускники профильных ВУЗов, специалисты других предприятий. Год за годом возводились новые цеха, налаживался выпуск новых продуктов, а вместе с заводом рос и развивался город, получивший впоследствии звание промышленной столицы Ставрополья.

Сложные 90-е годы прошлого столетия и для химзавода стали непростым периодом – на грани закрытия было производство органического синтеза, не в полную мощь работали основные цеха, проблемной стала реализация продукции на внутреннем рынке. Но новым этапом в жизни «Невинномысского Азота» стало его вхождение в 2001 году в минерально-химический холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко. Здесь начали возводить новые производства и модернизировать старые, осваивать выпуск новой продукции, улучшать условия труда работников. Немалое значение «ЕвроХим» уделяет и социальной сфере – благодаря компании в Невинномысске появились ледовый дворец, детские спортивно-игровые комплексы, отремонтированы спорткомплекс «Олимп» и дворец культуры химиков. А Благотворительный фонд Андрея Мельниченко инициировал и принял самое активное участие в создании в городе химиков Центра детского научного и инженерно-технического творчества и детского технопарка «Кванториум».

«Невинномысский Азот» был и остается флагманом и «ЕвроХима», и экономики региона. Предприятие обеспечивает стабильный доход тысячам невинномыссцев, ежегодно вкладывает сотни миллионов в охрану труда и защиту окружающей среды, поставляет свою продукцию по всей стране и всему миру.

Кстати, этот год для компании «ЕвроХим» юбилейный – она отмечает 20-летие своей работы. В Невинномысске праздник по традиции планируется отметить вместе с Днем города – сейчас прорабатываются формат празднования и программа мероприятий в соответствии с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.