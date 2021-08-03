На Ставрополье первый компонент вакцины от COVID-19 получил 558545 человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 2 августа получил 558545 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

За последние сутки еще + 4747 человек. Вторым компонентом в нашем регионе привились уже 426912 человека. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 8377 человек больше.

Остаток вакцины на 3 августа по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 92385 доз, а по второму 194098 доз. Количество людей 60+ получивших вакцину в нашем регионе составляет 172277 человек.

Причем за сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 749 человек. Через интернет на вакцинацию записался 54078 жителей края, за последние 24 часа + 191 человек.

– Иммунизационная кампания продолжается. Обязательно делайте прививки. Берегите себя и близких. Всем желаю здоровья! – написал сегодня, 3 августа на своей странице в Инстаграме губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.