Ставрополец обокрал покупателя при продаже драгоценностей на 1,5 млн

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина. Его обвиняли в грабеже в особо крупном размере, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ноябре 2020 года мужчина назначил встречу с покупателем в баре на улице Мира, чтобы продать ему драгоценности. Общая стоимость ювелирных изделий - более 1,5 млн рублей. Деньги человек отдал, а вот сами ценности не получил. Продавец удерживал их до конца встречи и просто забрал с собой. И даже позже товар он не отдал.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.