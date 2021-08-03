После порчи декоративного меча в Иноземцево возбуждено уголовное дело

В Иноземцево открыли уголовное дело после повреждения декоративного металлического меча "Бештау". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

ЧП случилось 26 мая 2021 года в парковой зоне "Комсомольская поляна" в поселке Иноземцево. Неустановленное лицо повредило имущество, стоимость которого - более 1,5 тысяч рублей. Прокуратура признала постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм" обоснованным.

- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления личности виновного, расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле, - сказано в сообщении ведомства.