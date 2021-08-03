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Общество3 августа 2021 15:40

В Ставропольском крае собрали рекордный урожай озимого ячменя

Лучше всех проявили себя сорта «Рубеж», «Достойный», «Эспада», «Иосиф», «Хуторок»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье собран рекордный урожай озимого ячменя. Валовый сбор составил больше 853 тысяч тонн. Это на 30% больше результатов последних трех лет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, средняя урожайность перевалила за 41 центнер с гектара. Качество зерна как всегда отменное.

Лучше всех проявили себя сорта «Рубеж», «Достойный», «Эспада», «Иосиф», «Хуторок».

- Спасибо вам за работу, за высокий результат! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.