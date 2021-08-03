На Ставрополье отремонтируют 9,5 км автодороги Рыздвяный - Казинка

Фото: миндор СК

До конца 2021 года на двух участках краевой дороги Рыздвяный - Казинка отремонтируют более 9,5 км полотна.

На обновление участков в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы» выделено почти 85 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства края.

Так, на участке протяженностью более 6 км ремонт уже выполнен на 85%. Ведется обустройство покрытия проезжей части и обочин. На втором участке протяженностью почти 3 км к работам приступают в ближайшее время.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что на Ставрополье собран рекордный урожай озимого ячменя. Валовый сбор составил больше 853 тысяч тонн. Это на 30% больше результатов последних трех лет.