В Дагестане из-за обвала скалы остановлено движение в горном районе

В Минтрансе Дагестана сообщили, что скальный обвал перекрыл дорогу в горном районе республики по длине на 70 метров. Машины отправили объезжать опасный участок, ведь есть большая вероятность повторного обрушения пород.

- Сегодня, 3 августа, в Гунибском районе в 15:30 на республиканской автомобильной дороге Гуниб - Кумух произошел обвал верхового откоса дороги. Дорога перекрыта на протяжении 70 метров по длине полностью, - сказано в сообщении.

К восьми вечера специалисты расчистят половину дороги и откроют движение, однако на этом работы не завершатся. Сейчас на месте работают экскаватор и автопогрузчик.

Только 5 августа все вернется на круги своя, в штатный режим.

Напомним, 28 июня в Дагестане также произошел обвал, гигантский кусок скалы заблокировал сразу четыре района.

А сегодня стало известно о чудесном спасении жителя Дагестана: он смог увернуться от огромного валуна, летящего прямо на него. Водитель бензовоза приехал в село Агвали с топливом. Только он стал разгружать бочки на АЗС - начался камнепад. Первый валун пролетел в нескольких метрах от машины.

Но это был предупредительный - перед двумя такими, которые промчались в критической близости. Инцидент попал на видео.