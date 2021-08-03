На Ставрополье 400 тысяч человек получат качественную питьевую воду к 2024 году

В пресс-службе губернатора Ставропольского края журналистам сообщили, что к 2024 году более сотни населенных пунктов края обеспечат бесперебойным водоснабжением.

- Реализация основных проектов в сфере водоснабжения позволит до 2024 года обеспечить свыше 400 тыс. жителей Ставропольского края в более чем 100 населенных пунктах качественной питьевой водой в полном объеме, - рассказал сотрудник ведомства.

Уже в 2021 году работы пройдут в семи городских округах, более 70 тысяч человек получат качественную воду. Модернизация пройдет в рамках региональной программы "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края".

На реализацию проекта выделят почти миллиард рублей.