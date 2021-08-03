МВД Северной Осетии узнало, кем является туристка, осквернившая некрополь

В МВД Северной Осетии сообщили, что полиция установила личность туристки, которая осквернила Даргавский некрополь. Ей 23 года и она уроженца Кемеровской области. Однако проживает в Москве.

Во время пребывания в некрополе она вытащила останки и сфотографировалась с ними, скорчив лицо. Туристам запрещено подобное поведение - останки нельзя ни трогать, ни выносить с мест, где они находятся.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".