Роспотребнадзор Северной Осетии хочет ужесточить коронавирусные ограничения

В оперативном штабе Роспотребнадзора Северной Осетии предложили ужесточить коронавирусные ограничения в республике. Причина - ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация.

- Мы предлагаем санаторно-курортным организациям, предпринимателям, турбазам, предоставлять гостиничные услуги туристам по предоставлению сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, - заявил глава ведомства Алан Тибилов.

Наряду с ограничениями необходимо увеличить количество общественного транспорта, чтобы исключить давок в автобусах и маршрутных такси. Именно такая противоречивая картина сложилась в 2020 году, в разгар пандемии.

В Карачаево-Черкессии из-за увеличения количества зараженных ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения.