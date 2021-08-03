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Здоровье3 августа 2021 19:54

Роспотребнадзор Северной Осетии хочет ужесточить коронавирусные ограничения

В гостиницы и санатории можно будет попасть только с сертификатом о вакцинации
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В оперативном штабе Роспотребнадзора Северной Осетии предложили ужесточить коронавирусные ограничения в республике. Причина - ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация.

- Мы предлагаем санаторно-курортным организациям, предпринимателям, турбазам, предоставлять гостиничные услуги туристам по предоставлению сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, - заявил глава ведомства Алан Тибилов.

Наряду с ограничениями необходимо увеличить количество общественного транспорта, чтобы исключить давок в автобусах и маршрутных такси. Именно такая противоречивая картина сложилась в 2020 году, в разгар пандемии.

В Карачаево-Черкессии из-за увеличения количества зараженных ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения.