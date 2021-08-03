Роскосмос думает о коллаборации с авиаконструктором из Пятигорска

Александр Бегак - конструктор из Пятигорска. Его мысли принадлежат такие изобретения как бегалет, аэротакси PCJBEGAERO и космическая яхта "Селена". Прототипы он представил в авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Роскосмос заинтересовался его разработками и начал думать над коллаборацией.

- Мы плотно переговорили на эту тему с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Он поддерживает инициативу космического частного проекта, и мы будем дальше общаться уже со специалистами. Возможно, будет какая-то коллаборация в этом ключе, что позволит реализовать уникальный проект — такого еще никто не делал в России и мире, - заявил Бегак.

Об этом пишет ИА "Победа26".