Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 20:20

Роскосмос думает о коллаборации с авиаконструктором из Пятигорска

Он стал популярным изобретателем в Ставропольском крае и за его пределами
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Александр Бегак - конструктор из Пятигорска. Его мысли принадлежат такие изобретения как бегалет, аэротакси PCJBEGAERO и космическая яхта "Селена". Прототипы он представил в авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Роскосмос заинтересовался его разработками и начал думать над коллаборацией.

- Мы плотно переговорили на эту тему с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Он поддерживает инициативу космического частного проекта, и мы будем дальше общаться уже со специалистами. Возможно, будет какая-то коллаборация в этом ключе, что позволит реализовать уникальный проект — такого еще никто не делал в России и мире, - заявил Бегак.

Об этом пишет ИА "Победа26".