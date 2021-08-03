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Происшествия3 августа 2021 21:50

Туристка объяснила, почему играла с останками людей в некрополе Северной Осетии

Также она посетовала на хейт в интернете
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Девушка-туристка недавно побывала в Даргавском некрополе и решила оставить себе незабываемые впечатления. Она вытащила кости и сделала с ними фото, скривив рожицу. Такого юмора не оценили правоохранительные органы.

Туристка объяснила, почему решила поиграть с человеческими останками

Против девушки возбудили уголовное дело, она пройдет по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Сама 23-летняя жительница Москвы объяснила, что не знала о подлинности останков - она была уверена, что это муляжи. Поэтому позволила себе такое поведение. И после безобидной фотографии на нее свалилась куча хейта в социальных сетях, иногда дело доходит даже до угроз в сообщениях.