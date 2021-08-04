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Общество4 августа 2021 8:20

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 325 человек

Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 325 человек. Число зараженных достигло 65872. За вчерашний день победить болезнь смогли 187 человек.

К сожалению, по-прежнему умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. За вчерашний день скончались 8 человек.

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1915.

- Эффективная защита от вируса одна - вакцинация. Прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины в нашем крае сделали 564 тысячи человек, в том числе - 5718 за вчерашний день. Кампания по иммунизации в крае продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал глава края на своей странице в Инстаграм.