В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались 8 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки из-под меднаблюдения выписали 187 выздоровевших. Таким образом, количество тех, кто смог победить болезнь, превысило 57 тысяч человек. Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается.

Вчера подтверждены новые факты заражения. За сутки заболело 325 человек. Есть и летальные исходы на фоне COVID-19. Скончались еще 8 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Эффективная защита от вируса одна - вакцинация. Прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины в нашем крае сделали 564 тысячи человек, в том числе - 5718 за вчерашний день. Кампания по иммунизации в крае продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.