Штрафы на сумму полмиллиона рублей выписали в Ставрополе за несанкционированную торговлю

На очередном заседании администрации Ставрополя под руководством главы города Ивана Ульянченко подняли тему пресечения стихийной торговли в городе. В сезон сбора овощей и бахчевых культур в краевой столице появляется несанкционированная торговля в местах массового пребывания людей.

Вблизи рынков и остановок общественного транспорта с импровизированных прилавков, а то и просто с земли предлагаются фрукты, овощи, а зачастую и животноводческая продукция прямо с багажников автомобилей.

Далеко не всем горожанам это нравится, в администрацию жалуются на мусор после горе-продавцов, беспокоятся о безопасности их продуктов.

Ведь она просто опасна для здоровья и жизни. Кроме того, это порождает недобросовестную конкуренцию легальному бизнесу, создает неудобства для прохожих и транспорта.

Напоминаем, ежедневно в Ставрополе работает 4 рейдовые группы по пресечению стихийной торговли, в состав которых входят сотрудники полиции. С начала года прошло более 400 рейдовых мероприятий, составлено 820 протоколов об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафов – 495 тысяч рублей. Также в местах несанкционированной торговли вдоль авто и внутриквартальных дорог устанавливаются дорожные знаки, запрещающие парковку.

Таким образом, удалось ликвидировать незаконные торговые точки на улицах Доваторцев, Тухачевского, 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Октябрьская. Все адреса взяты под контроль.

А между тем приобрести качественную продукцию или, наоборот, торговать ею можно не нарушая закон.

Кто-то из добросовестных продавцов участвуют в еженедельных ярмарках выходного дня в рамках акции «Покупай ставропольское!» и акции «Овощи к подъезду». Торговые места на них предоставляются бесплатно.

Однако если есть спрос, будет и предложение. Несмотря на все усилия властей, проблема не решится, пока люди будут покупать сомнительную продукцию, рискуя жизнью и здоровьем.