Банк Уралсиб: «Недвижимость – не роскошь!»

Фото: банка Уралсиб.

То, что вложения в недвижимость всегда были, есть и будут самыми актуальными, подтверждено всей историей человечества и экономической системой, действующей в нашем обществе на протяжении веков. Хороший пример: в прошлом месяце ипотечный портфель Банка УРАЛСИБ превысил рекордную, юбилейную отметку в сто миллиардов рублей. А по показателям этого года (с января по июль включительно) было выдано в 1,7 раза больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2020 года. Итого - на 25,9 млрд рублей.

Во многом такой значительный рост стал возможен благодаря государственной поддержке приобретения жилья и льготным программам, в которых Банк УРАЛСИБ традиционно участвует. Но дело не только в этом. Помимо принятых к исполнению государственных инициатив, Банк УРАЛСИБ продолжает, как и ранее, заниматься разработкой и продвижением новых, максимально выгодных, уникальных ипотечных продуктов для своих клиентов. Это касается покупки готового и строящегося жилья, коммерческих помещений, рефинансирования кредитов других банков, работы с залогами и многих других возможностей.

Подробнее на все ваши вопросы всегда готовы ответить наши специалисты: подсказать нужную программу, рассчитать экономическую часть, посоветовать идеальный вариант.

Представление о том, что покупка недвижимости – заоблачная мечта или шаг, доступный только людям с неограниченными доходами, давно уже – пережиток прошлого. То, что когда-то было основано на смутных страхах и финансовой безграмотности. Двадцать первый век – пора пользоваться его возможностями! Все инструменты для этого есть, а наши контакты – здесь:

все подробности – у консультантов отделений Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»