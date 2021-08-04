Прокуратура Ставрополья проверит информацию о загрязнении реки Подкумок

Прокурор Ставрополья Александр Лоренц поручил организовать проверку по информации о загрязнении бытовым и строительным мусором реки Подкумок в Предгорном районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

- Органами прокуратуры незамедлительно организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям виновный лиц. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры реагирования, - сказано в сообщении.

Ход проверки находится на контроле прокурора края.