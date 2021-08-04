В Ставрополе три сотрудника полиции ответят за получение взятки в размере 1 млн рублей

Против трех сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ставрополю возбудили уголовное дело.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в октябре 2020 года сотрудники полиции получили от жителя города Пензы взятку в размере 1 миллиона рублей за не регистрацию и не проведение проверки выявленного преступления по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Следователи задержали двух подозреваемых. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождения третьего подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.