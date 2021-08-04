В Ставрополе полиция проверяет информацию об избиении пенсионерки племянником

Фото: instagram.com/chp_26stav/

На днях в сети появилось видео, где пенсионерка жалуется сотруднице продуктового магазина на противоправные действия ее племянника.

История разворачивается в Ставрополе. Публикация вызвала широкий общественный резонанс и незамедлительную реакцию полицейских.

На место выехали представители службы участковых уполномоченных полиции, которые установили личность женщины и обстоятельства инцидента. Правоохранители опросили соседей и родственников пенсионерки.

Позже выяснилось, что противоправных действий в отношении этой женщины не совершалось, а травмы она получила в быту по причине злоупотребления алкогольными напитками. Это подтвердили не только опрошенные горожане, но сотрудница магазина, из жалости обнародовавшая видеозапись в соцсетях.

По словам пенсионерки, за ней ухаживают два сына и племянник и в помощи, в том числе медицинской, она не нуждается. Также ставропольчанка отказалась от помещения в специализированное учреждение.

Ситуация находится на особом контроле сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.