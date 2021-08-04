МВД Ставрополья прокомментировало уголовное дело против своих сотрудников

В ГУ МВД по Ставропольскому краю выпустили официальный комментарий по уголовному делу против трех полицейских. Параллельно со следователям будет проведена служебная проверка, сказано в сообщении.

- В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщает ставропольская полиция.

4 августа стало известно, что СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против трех сотрудников службы наркоконтроля УМВД России по городу Ставрополю. Их подозревают в получении взятки в 1 млн рублей. За эту сумму полицейские должны были закрыть глаза на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, следует из сообщения следствия. Двое сотрудников уже задержаны, еще одного ищут.