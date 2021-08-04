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Происшествия4 августа 2021 16:50

Прокуратура Ставрополья проверит информацию об избиении племянником пенсионерки

Получены предварительные итоги
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края организовала проверка после публикации об избиении пенсионерки племянником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Было установлено место жительства женщины. По указанию прокурора Октябрьского района Ставрополя на место выезжали сотрудники полиции, - сказано в сообщении прокуратуры. - Проверка надзорного ведомства продолжается. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

По предварительным данным, избиения со стороны племянника не было. Женщина страдает зависимостью от алкоголя, а ее родственники - два сына и племянник - пытаются с ней бороться. Но физическую силу не применяют. Пенсионерка также отказывается от прохождения курса лечения.