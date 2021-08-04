Порядка 90 % потребителей-юрлиц в КБР и КЧР уже вступили в договорные отношения с новым гарантпоставщиком электроэнергии

За несвоевременное заключение договора с поставщиком услуги могут наступить последствия бездоговорного потребления

Компания «Россети Северный Кавказ», с 1 августа 2021 года являющаяся гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, продолжает оперативные мероприятия по переводу потребителей на обслуживание. В короткие сроки – за три недели - специалисты компании успели заключить договоры энергоснабжения с 90% юридических лиц в указанных регионах.

Напомним, физическим лицам подобная процедура не потребуется. Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику будет осуществлен автоматически. Жителям следует только обратить внимание на новые платежные реквизиты и наименование поставщика электрической энергии в счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию.

Как сообщалось ранее, в соответствии с законодательством все организации и предприятия, которые состояли в договорных отношениях с прежними гарантирующими поставщиками (АО «Каббалкэнерго» и АО «Карачаево-Черкесскэнерго»), должны до конца сентября оформить договорные взаимоотношения с новым поставщиком коммунальной услуги – ПАО «Россети Северный Кавказ».

За несвоевременное заключение договора с поставщиком услуги могут наступить последствия бездоговорного потребления, в том числе ограничения в энергоснабжении. Специалисты энергокомпании не прекращают масштабную информационно-разъяснительную работу и договорную кампанию, помогая потребителям электроэнергии урегулировать все вопросы с новым гарантпоставщиком.