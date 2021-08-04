На Ставропольский край в ближайшие часы обрушится град и шквал

На Ставрополье резко ухудшится погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение. 4 августа 2021 года около 19-20 часов на регион обрушатся сильные ливни, местами с грозами и градом, а также шквал. Скорость ветра, по данным Ставропольского Гидрометцентра, будет достигать 20 м/с. Такая погода сохранится в крае и все следующие сутки.

Ранее сайт stav.kp.ru предупреждал, что в краевой столице резко похолодает и пройдет дождь, но именно в нашем городе усиления ветра не ожидается. Максимальная скорость порывов будет достигать 7 м/с.

Осадки прогнозируются кратковременные. 5 августа в Ставрополе снова будет солнечно и тепло, даже жарко, по краю - вообще до плюс 43! Такая погода сохранится как минимум до начала следующей недели. Потом духоту немного должны сбить дожди.

Кстати, эксперты предупреждают, что в России может увеличиться смертность, связанная с волнами жары.