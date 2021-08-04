Главный казначей Дербента в Дагестане подозревается в крупной взятке

По данным СУ СК России по Дагестану, главный казначей Дербента подозревается во взяточничестве. Он потребовал у подрядчика 280 тысяч рублей взамен на то, что он не будет мешать перечислению организации 30 миллионов рублей за выполненные строительные работы в рамках муниципальных контрактов.

- Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы о противоправных действиях казначея. Подозреваемый был задержан после получения лично взятки в виде денег в размере 280 000 рублей с поличным сотрудниками УФСБ России по Дагестану, - сказано в сообщении.

Мужчина пройдет по статье "получение взятки в крупном размере".

Напомним, ранее в Ставропольском крае трое полицейских были задержаны по подозрению в получении миллиона рублей взяткой. По данным ведомства, в октябре 2020 года сотрудники полиции получили от жителя города Пензы взятку в размере 1 миллиона рублей за не регистрацию и не проведение проверки выявленного преступления по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.