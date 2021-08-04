В Северной Осетии в ДТП погиб 21-летний местный житель

В пресс-службе МВД Северной Осетии сообщили, что около 18:30 на пятом километре дороги "Моздок - Малгобек - Хурикау" случилось ДТП. Виновник аварии вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ГАЗ 2705.

- В результате ДТП водитель, 2000 года рождения, автомашины ВАЗ 2109 скончался в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение, водитель 1975 года рождения, автомашины ГАЗ 2705 доставлен в больницу, в настоящее время проходит осмотр врачей, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о страшной аварии в Ставрополе. Женщина-водитель спровоцировала ДТП, в котором погиб пешеход и пострадали четыре машины и скутерист.

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