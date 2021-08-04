Полицейский и бизнесмен "объели" заключенных СИЗО на 25 млн рублей

В СУ СК России по Дагестану сообщили, что против экс-полицейского и предпринимателя возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Они "объели" заключенных СИЗО на 25 миллионов.

- По версии следствия, начальник "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД" и индивидуальный предприниматель за период 2016-2019 годы по государственным контрактам на общую сумму около 25 миллионов рублей похитили около 25 млн рублей, выделенных для обеспечения питанием лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания, - сказано в сообщении ведомства.

Бывший полицейский ушел с поста, потому что достиг максимального возраста службы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аресте главного казначея Дербента. Он попался на взятке - потерпевший решил не соглашаться на условия и пошел в полицию.