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Общество5 августа 2021 8:19

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 330 человек

За вчерашний день скончались еще 9 человек
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Число зараженных достигло 66202. за сутки коронавирусом заболело 330 человек. Об этом 5 августа сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в сети. Еще 178 человек победили заболевание.

Эти пациенты выписаны и сняты с медицинского наблюдения. Общее число выздоровевших в крае — почти 57,5 тысячи. За весь период на коронавирус протестировано уже более 2 миллионов 221 тысячи человек.

К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за вчерашний день скончались 9 человек.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1924.