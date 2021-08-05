Жителям Ставрополя рассказали, где до конца года установят 2 новых светофора

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе на сегодняшний день 190 светофорных объектов. До конца 2021 года планируют установить еще два светофорных узла. Один из них – с вызывной фазой для пешеходов появится по улице Ленина, 480, для удобства жителей района Ташлы, выезжающих на основную дорогу с прилегающей, на перекрестке Гоголя – Вавилова.

Другой светофорный объект на пересечении улиц Доваторцев и Живописной реконструируют.

Также в 2021 году в рамках «БКД» в городе модернизируют 14 светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Но не всегда светофор решает все проблемы.

Так, например, появление светофора на перекрестке может привести к пробкам. Поэтому при оценке необходимости его установки специалисты учитывают множество факторов.

Среди них, прежде всего, интенсивность движения транспорта, пешеходов, переходящих дорогу, количество полос и другие.

Ранее сайт «КП» писала, что в 2021 году на территории Ставрополя модернизируют 14 светофоров. В краевом центре отремонтируют 18 километров автомобильных дорог на 12 участках.

- В соответствии с проектом ИТС до 2023 года планируется полная замена оборудования на 54 светофорных объектах города, а также установка детекторов транспорта, - говорится в сообщении.

Эта модернизация позволит в режиме реального времени отслеживать автомобильные потоки и корректировать работу светофоров, исходя из фактической загруженности дорог.