Жительница Железноводска перевела мошеннику около миллиона рублей

В отдел МВД России по Железноводску с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником финансового учреждения, сообщив, что с ее банковской карты совершена попытка несанкционированного списания денег.

Злоумышленник убедил молодую женщину произвести ряд операций в мобильном приложении и перевести деньги на указанный им счет.

Выполнив все указания звонившего, женщина лишалась около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Ранее сайт писал, что в Пятигорске 82-летней женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из финансовых учреждений и сообщил о несанкционированном списании денег с ее пенсионного вклада сберегательной книжки.

Под предлогом помощи мужчина убедил пенсионерку перечислить деньги якобы на резервный счет. Пожилая женщина перечислила около 80 –ти тысяч рублей, а когда поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».