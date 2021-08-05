Пьяные посиделки в общежитии Изобильного закончились убийством

Суд вынес приговор ранее судимому 61-летнему жителю города Изобильного. Он признан виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 30 марта 2020 года. Двое мужчин в одном из общежитий города Изобильного распивали спиртное. У них произошел словесный конфликт.

Во время ссоры 61-летний осужденный несколько раз ударил потерпевшего ножом в область груди. От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил злоумышленнику 10 лет исправительной колонии особого режима.