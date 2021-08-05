На Ставрополье до 15 сентября установлен особый противопожарный режим

За первое полугодие 2021 года в нашем регионе выявлено 30 нарушений правил пожарной безопасности, из них два случая на территории лесного фонда и 28 - на прилегающей территории. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Специалисты провели 13587 патрулирований в рамках федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Напомним, с 1 июля по 15 сентября на Ставрополье установлен особый противопожарный режим. В частности, сохраняется запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края усилен контроль за мерами пожарной безопасности в лесах и на землях лесного фонда. Ряд рекомендаций касается глав городских и муниципальных округов.

Меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах, в лесных массивах и на прилегающих к ним территориях, а также на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, приняты по линии ГУ МЧС РФ по СК и ГУ МВД РФ по СК.

Сегодня все силы и средства лесопожарных формирований в составе 12 групп пожаротушения численностью 108 человек лесхозов находятся в полной готовности. Задействовано 139 единиц противопожарной техники, 1204 единицы оборудования и инвентаря (100% от плана).

Лесхозами обеспечивается патрулирование по установленным маршрутам.