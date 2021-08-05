С начала 2021 года ставропольцы взяли в кредит более 125 млрд рублей

За первое полугодие 2021 года жители Ставрополья получили в банках кредиты на сумму 125,5 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2020 года (82 млрд рублей).

В большей степени увеличился объем выдачи ипотечных кредитов (прирост на 80,2%, до 28,2 млрд рублей), что соответствует общероссийской тенденции (прирост на 74,2% до 2,7 трлн рублей).

Темпы потребительского кредитования в крае также увеличились по сравнению с прошлым годом на 46,7% до 97,3 млрд рублей (общероссийский темп прироста составил 45,3% до 7 трлн рублей).

В целом кредитный портфель ставропольцев по данным на 1 июля 2021 года составил 308,2 млрд рублей, увеличившись на 18,8% по отношению к аналогичной дате прошлого года.

В структуре портфеля традиционно доминирует доля потребительских займов: их объем составляет 188,2 млрд рублей, ипотечных жилищных кредитов — 120 млрд рублей.