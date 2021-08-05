На Ставрополье прибыл директор Московского бюро по правам человека

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с прибывшим на Ставрополье директором Московского бюро по правам человека, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитником Александром Бродом.

Обсуждена подготовка к выборам в сентябре 2021 года.

В регионе одновременно будут избираться депутаты Госдумы РФ, Ставропольской краевой Думы, представительных органов местного самоуправления в 7 муниципальных образованиях.

Глава края отметил, что главной задачей является обеспечение легитимности и прозрачности избирательных процессов.

– Мы заинтересованы в том, чтобы выборы в Ставропольском крае прошли прозрачно и честно, и видим в общественности наших партнеров в решении этой задачи, – сказал Владимир Владимиров.

– Важно, чтобы на выборах был обеспечен полноценный общественный контроль. И я уверен, что все необходимые условия для этого в Ставропольском крае есть, – отметил Александр Брод.

Как прозвучало, трехдневную процедуру голосования в регионе будут обеспечивать 1259 участковых избирательных комиссий. Планируется, что на выборах будут задействованы около 6 тысяч общественных наблюдателей.

Все участки для голосования будут оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистрации.При этом в зоне видимости камер будут не только урны для голосования, но и металлические ящики для хранения сейф-пакетов с бюллетенями.

На встрече также обсудили вопросы обеспечения противоэпидемической безопасности при проведении выборов.