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Происшествия5 августа 2021 12:08

Следователи рассказали о ходе расследования дела о трагедии на канале в Невинномысске

Продолжаются поиски по обнаружению тел двух несовершеннолетних
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту утопления в канале в Невинномысске 4 августа троих подростков.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что сегодня, 5 августа в Невинномысском канале обнаружили тело 16-летнего подростка.

- Метрах в 100-150 по течению найдено тело одного из подростков. Спасатели извлекают его из воды, будет проведена процедура опознания и другие необходимые действия. Глубокие соболезнования родителям…Такое горе!.. Поисковую операцию продолжаем. На все вопросы надо получить ответ, - поделился 5 августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На месте происшествия следователи вместе с поисково-спасательной службой продолжают поисковые мероприятия по обнаружению тел двух несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается.