Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 13:20

Появилось видео поисков утонувших детей в Невинномысске

5 августа спасатели нашли тело одного из утонувших подростков
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас на месте трагедии находятся родители подростков. С ними работают психологи. фото: пресс-служба МЧС России по Ставрополью

Сейчас на месте трагедии находятся родители подростков. С ними работают психологи. фото: пресс-служба МЧС России по Ставрополью

В Невинномысске продолжаются поиски утонувших детей. Сейчас на месте трагедии находятся родители подростков. С ними работают психологи.

Сегодня утром в Невинномысске спасатели нашли тело одного из утонувших подростков.

Им оказался 16-летний мальчик. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким парня.

Появилось видео поисков утонувших детей в Невинномысске

Владимир Владимиров сообщил, что спасатели уже более полусуток работают в Невинномысске на месте происшествия с троими подростками.

Ткм временем в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России рассказали, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту утопления в канале в Невинномысске 4 августа троих подростков.