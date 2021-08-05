Появилось видео поисков утонувших детей в Невинномысске

Сейчас на месте трагедии находятся родители подростков. С ними работают психологи. фото: пресс-служба МЧС России по Ставрополью

В Невинномысске продолжаются поиски утонувших детей. Сейчас на месте трагедии находятся родители подростков. С ними работают психологи.

Сегодня утром в Невинномысске спасатели нашли тело одного из утонувших подростков.

Им оказался 16-летний мальчик. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким парня.

Владимир Владимиров сообщил, что спасатели уже более полусуток работают в Невинномысске на месте происшествия с троими подростками.

Ткм временем в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России рассказали, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту утопления в канале в Невинномысске 4 августа троих подростков.