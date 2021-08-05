В Минздраве Ставрополья заявили, что выход на плато по коронавирусу зависит от темпов вакцинации

Ставропольский край переживает очередной подъем заболеваемости по COVID-19. Третья волна пандемии продолжается - ежедневно выявляется до 330 новых случаев заражения.

- Говорить о том, что мы вышли на плато рано: ежедневно количество заболевших увеличивается. Сколько времени потребуется для стабилизации, зависит от дисциплинированности жителей, - сообщил министр здравоохранения Владимир Колесников на пресс-конференции в правительстве края.

Спикер подчеркнул, что по поручению губернатора созданы максимально доступные и удобные условия для вакцинации. Развернуто 116 пунктов и 134 мобильные прививочные бригады. Дополнительные пункты работают в 20 крупных торговых центрах. Число круглосуточных пунктов увеличено до 10, а время работы стационарных пунктов продлено до 21.00.

Вместе с тем для формирования коллективного иммунитета краю необходимо вакцинировать не менее 60% населения, или более 1,3 млн человек.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали около 570 тыс. жителей, из них порядка 447 тыс. вакцинацию завершили.

- В условиях эпидподъема есть только две жизнеспасительные меры – это вакцинация и соблюдение ограничительных мер, - подчеркнул министр.

Он отметил также, что в крае нет недостатка в вакцине. За весь период регион получил свыше 650 тыс. доз всех четырех российских препаратов, включая, «Спутник Лайт». Из них 88 тыс. остаются в резерве. На этой неделе ожидается поступление еще 40 800 доз «Спутник V».

Выстраивая прогнозы, медики рассматривают также сценарии ухудшения эпидситуации. Министр отметил, что в стране и крае отмечается рост заболевших среди молодых людей. Средний возраст реанимационных больных помолодел на 12,5 лет. Нередко болезнь переносят в крайне тяжелом состоянии люди 20-30 лет.