На Ставрополье растет количество инфицированных коронавирусом среди молодых людей

Количество инфицированных коронавирусом среди молодых людей растетв нашем регионе. Об этом рассказал министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

По его словам, средний возраст реанимационных больных помолодел на 12,5 лет. Нередко болезнь переносят в крайне тяжелом состоянии люди 20−30 лет.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом.

Число зараженных достигло 66202. за сутки коронавирусом заболело 330 человек. Об этом 5 августа сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в сети. Еще 178 человек победили заболевание.

Эти пациенты выписаны и сняты с медицинского наблюдения. Общее число выздоровевших в крае — почти 57,5 тысячи. За весь период на коронавирус протестировано уже более 2 миллионов 221 тысячи человек.