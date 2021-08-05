Россельхозбанк помогает аграриям Ставрополья обновлять машинно-тракторный парк

Фото: предоставлено «Россельхозбанком»

Не секрет, что сегодня немало аграрных хозяйств страны страдают от критической недооснащенности или высокой степени износа сельскохозяйственной техники. При этом внедрение передовых технологий, наличие современной и качественной техники в сельскохозяйственном производстве позволяют добиться высоких производственных результатов. Обновить машинно-тракторный парк клиентам аграрного сектора Россельхозбанк помогает льготным кредитом.

Ярким примером пополнения машинного парка является покупка новых комбайнов TORUM 750 ООО СХП «Колос». Для того, чтобы качественно и количественно упростить процесс проведения уборочной кампании, предприятие приобрело 2 новые машины. Банк профинансировал покупку комбайнов со всеми комплектующими на общую сумму в 28 млн рублей.

Фото: предоставлено «Россельхозбанком»

Комбайны TORUM 750 предназначены для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективные машины с производительностью до 40 тонн в час основного времени на зерновых, способные обработать за сезон до 2000 га.

«Нашей программой льготного кредитования для аграриев, например, воспользовался наш давний клиент – ООО СХП «Колос». Предприятие находится в Александровском районе, занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, на агрорынке работает уже более 10 лет. За это время сельхозтоваропроизводитель собрал значительный машинно-тракторный парк, а теперь доукомплектует его», – пояснила директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Фото: предоставлено «Россельхозбанком»

«Для того, чтобы полностью закрыть все потребности предприятия, нам необходимо приобрести еще 3 комбайна такого типа, как TORUM 750. Благодаря технике нового поколения у нас образуется минимальное количество потерь в процессе работы, мы видим достойный сервисный уровень, а сами комбайны не требуют ремонта и замены запчастей, находясь в эксплуатации, как правило первые 5 лет минимум», – подчеркнул генеральный директор ООО СХП «Колос» Анатолий Колесников.

И как рассказывает комбайнер Сергей Волошенко, с появлением новых сельхозмашин производительность значительно увеличилась, а работать стало только комфортнее.

Во многом именно благодаря комбайнам высокого класса и иной новой технике сельхозназначения аграрии региона сейчас и в дальнейшем смогут продемонстрировать устойчивое развитие отрасли. Россельхозбанк же готов оказывать в данном вопросе всестороннее участие и содействие, выступая ключевым финансовым учреждением для региональных сельхозтоваропроизводителей.