В Ингушетии перед судом предстанет кавказский "вор в законе"

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинение по уголовному делу против 49-летнего местного жителя. Он ответит за хранение наркотиков и занятие высшего положения в преступном мире, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что в 2012 году обвиняемый получил статус "вора в законе". С этого момента он стал занимать высшее положение в преступной иерархии на территории Северо-Кавказского федерального округа. При задержании 23 января 2020 года в Назрани у него изъяли мефедрон в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям - "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере".

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.