В Ставрополе арестовали трех полицейских за получение взятки в размере 1 млн рублей

СКР продолжает расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ставрополю. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

- В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи вместе с оперативниками установили местонахождение третьего подозреваемого. Он находится на допросе.

Напомним, в октябре 2020 года полицейские получили от жителя города Пензы взятку в размере 1 миллиона рублей за не регистрацию и не проведение проверки выявленного преступления по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.