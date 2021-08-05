«Россети Северный Кавказ» рассказали журналистам о порядке смены гарантирующего поставщика электроэнергии в КЧР и КБР

Спикерами пресс-конференции выступили представители руководства региональных подразделений компании и органов власти регионов

Сегодня в Черкесске и Нальчике состоялись пресс-конференции по вопросам перехода функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии к ПАО «Россети Северный Кавказ». Спикерами пресс-конференции выступили представители руководства региональных подразделений компании и органов власти регионов.

Участники сообщили журналистам, что смена поставщика энергоресурса не несет рисков для потребителей и не повлечет за собой изменений условий приобретения электроэнергии, не скажется на тарифе.

Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику электроэнергии с 1 августа 2021 года осуществлен автоматически, так как с этой категорией потребителей действует публичный договор, отметили спикеры. Пункты приема платежей и способы оплаты для населения остаются прежними, не меняются также номера лицевых счетов абонентов. Юридическим же лицам необходимо перезаключить договоры энергоснабжения в течение двух месяцев - до конца сентября 2021 года.

Энергокомпанией в короткие сроки уже проведена масштабная работа по заключению с потребителями-юридическими лицами новых договоров энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии. В содержании договоров изменилось только наименование гарантирующего поставщика энергоресурса и реквизиты для оплаты.

На сегодняшний день новые договоры с «Россети Северный Кавказ» уже заключили более 90 % от общего количества потребителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживаемых энергокомпанией.

Платежи за энергоресурс, потреблённый с 1 августа текущего года, жителям можно будет производить любым удобным способом: как очно в кассах центров обслуживания клиентов и абонентских отделов энергосбытовых отделений, так и с помощью электронных сервисов - через Личный кабинет на сайте «Россети Северный Кавказ», ГИС ЖКХ, сервиса Сбербанк-онлайн.

Задолженность, образовавшуюся до 31 июля 2021 года, потребители должны будут оплачивать на счета прежнего гарантирующего поставщика – «АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Каббалкэнерго».

Для погашения долгов жителям необходимо обращаться в кассы очного обслуживания потребителей «Обеспечение региона надежным и бесперебойным электроснабжением - это дело государственной важности. ПАО «Россети Северный Кавказ» сделало все возможное для того, чтобы переход функции гарантирующего поставщика электроэнергии состоялся «бесшовно», то есть безболезненно для потребителей.

А задача жителей – своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, потому что в условиях низкой платежной дисциплины энергосистема становится очень уязвимой», - подытожил первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов.